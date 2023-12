Internet Initiative JapanADR Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifizieren kann. In Bezug auf die Internet Initiative Japan-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 27, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 49,26, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Internet Initiative Japan.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Internet Initiative Japan neutral diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Internet Initiative Japan-Aktie bei 2501,75 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2720,5 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2393,01 JPY eine positive Abweichung und somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Internet Initiative Japan. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien.

Insgesamt ergibt sich für die Internet Initiative Japan-Aktie sowohl nach RSI-Bewertung als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse eine "Neutral"- Bewertung.