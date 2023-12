Internet Initiative JapanADR Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Internet Initiative Japan bei 2783 JPY liegt und damit um +11,18 Prozent über dem GD200 (2503,25 JPY) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 2460,24 JPY. Dies bedeutet einen Abstand von +13,12 Prozent und signalisiert ebenfalls ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs von Internet Initiative Japan als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Internet Initiative Japan eine Dividendenrendite von 1,45 % aus, was 0,62 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,07 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass der Aktienkurs von Internet Initiative Japan in den letzten 12 Monaten um 9,81 Prozent gestiegen ist, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt der "Telekommunikationsdienste"-Branche liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche von 2,57 Prozent hat sich der Kurs um 7,24 Prozent verbessert, was zu einer positiven Bewertung ("Gut") in dieser Kategorie führt.