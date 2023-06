Internationales Robotik-Training in Bosnien inspiriert Teilnehmer aus New York

Tuzla, Bosnien-Herzegowina / München / New York (ots) -Das Deutsche Kompetenzzentrum für Robotik (DKR) in Tuzla bietet weltweit eine einzigartige Bildungsmöglichkeit für Berufstätige und Studenten. Initiiert durch Muamer Babajic, dem Gründer des DKR, erhalten zukünftige Robotik-Ingenieure eine praxisorientierte Schulung.Teilnehmer aus verschiedenen Ländern wie Indien, Vietnam, Venezuela, Kenia und Australien haben bereits von diesem Ausbildungsprogramm profitiert. Kürzlich hat auch eine Gruppe angehender Robotikingenieure der La-Trobe-Universität aus Australien ihre Kenntnisse beim DKR erweitert. Vom 26. bis 30. Juni wird eine weitere Gruppe aus New York an den Schulungen teilnehmen.Muamer Babajic, der in München mit seinem Unternehmen Masterwerk GmbH vorwiegend auf industrielle Automatisierung spezialisiert ist, erarbeitet individuelle, innovative Lösungen für Automobilhersteller und deren Zulieferer in Europa. Im Jahr 2016 startete er das Deutsche Kompetenzzentrum für Robotik in Tuzla.Im DKR bietet er Teilnehmern aus aller Welt Trainingsmöglichkeiten, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Die Ausbildungsmöglichkeiten in Tuzla zeigen das enorme Potenzial von Bosnien und der Balkanregion, Fachkräfte für den internationalen Arbeitsmarkt auszubilden. Solche Initiativen können junge Talente fördern und die Chancen für eine erfolgreiche Karriere verbessern.Das DKR und ähnliche Bildungsinitiativen sind der Beweis dafür, dass Bosnien und der Balkan Orte sind, an denen Bildung und technologischer Fortschritt florieren können. Es ist entscheidend, dass Regierungen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen zusammenarbeiten, um jungen Menschen die Werkzeuge und Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Talente und Verbesserung ihrer Zukunftsaussichten zu bieten.Muamer Babajic betont die Bedeutung der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs zwischen Ländern und Kulturen: "Wir glauben fest daran, dass die Robotik eine universelle Sprache ist, die Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt verbindet. Durch den Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen können wir gemeinsam zu neuen Innovationen und technologischen Durchbrüchen beitragen."Die Teilnahme von Teilnehmern aus New York zeigt das weltweite Vertrauen und die Anerkennung, die das DKR und seine Bildungsprogramme gewonnen haben. Die Teilnehmer schätzen nicht nur die fachliche Qualität der Ausbildung, sondern auch die gastfreundliche Atmosphäre und die Offenheit der Menschen vor Ort.Die Initiative des DKR und ähnlicher Bildungsprogramme in Bosnien und der Balkanregion fördert Bildung und technologischen Fortschritt. Sie unterstreicht die Fähigkeit der Region, hochqualifizierte Fachkräfte für den Arbeitsmarkt auszubilden und ihre Rolle als aufstrebendes Zentrum für technologische Innovation und Entwicklung zu stärken.Pressekontakt:Muamer BabajicDeutsches Kompetenzzentrum für RobotikWebsite: https://www.dkr.ba/internationalE-Mail: m.babajic@masterwerk.eu; info@dkr.baTelefon: +49 170 222 1666Original-Content von: MASTERWERK GmbH, übermittelt durch news aktuell