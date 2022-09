Internationales Recruiting-Event Bainworks: Consulting erleben, Nachhaltigkeit neu denken

München/Wien/Zürich (ots) -Plastikmüll ist längst zu einem enormen globalen Umweltproblem geworden. Jahr für Jahr werden Unmengen an Kunststoff produziert. Das Recruiting-Event "Bainworks 2022 (https://joinbain.de/bainworks/)", das die internationale Unternehmensberatung Bain & Company vom 21. bis 23. Oktober 2022 in Lissabon veranstaltet, greift dieses Thema mit der Fallstudie "Ending plastic waste" auf. Teilnehmen können herausragende Universitätsstudierende ab dem vierten Bachelorsemester, Promovierende und Young Professionals aller Fachrichtungen."Die Themen Nachhaltigkeit und damit auch Recycling sind nicht mehr wegzudenken", erklärt Bain-Partner Nikolaus Zacher (https://www.bain.com/de/our-team/nikolaus-zacher/), zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "ESG ist uns bei Bain sehr wichtig. Schon heute unterstützen wir zahlreiche Unternehmen mit unserer Expertise und Leidenschaft bei der Gestaltung einer nachhaltigeren, gerechteren und integrativeren Welt." Inhaltlich überzeugende Lösungsansätze, die wirklich umsetzbar sind, werden von den Teilnehmenden entwickelt.Bewerbungen noch bis zum 12. September 2022 möglichIm Rahmen des interaktiven Events diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 17 Ländern verschiedene Technologien und deren Wirtschaftlichkeit. Sie unterstützen eine Non-Profit-Organisation bei der Entwicklung einer Strategie zur weltweiten Reduzierung von Plastikmüll und zur Förderung von Investitionen in neue Recycling-Technologien. Das Motto dabei lautet: "Reduce, reuse, recycle". Darüber hinaus geben die Bain-Consultants Einblick in ihre Nachhaltigkeits- und Social-Impact-Aktivitäten."Neben neuen Anregungen zum Thema Nachhaltigkeit können Studierende, Promovierende und Young Professionals Consultingkompetenzen erwerben, die ihnen sowohl beruflich als auch persönlich weiterhelfen werden. Dabei können sie sich ein Bild davon machen, wie die Arbeit mit Impact bei Bain aussieht", erklärt Claudia Kobler (https://www.bain.com/de/our-team/claudia-kobler/), Partnerin bei Bain und Bainworks-Mentorin. "Außerdem erhalten die Teilnehmenden die Chance, neue Kontakte für ihre weitere Karriere zu knüpfen."Interessierte können sich bis zum 12. September 2022 bewerben. Alle Informationen zum Programm, zum Bewerbungsprozess sowie zu den Ansprechpersonen gibt es unter diesem Link (https://joinbain.de/bainworks/).Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Führungskräfte in Entscheidungspositionen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 65 Büros in 40 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Von EcoVadis, der führenden Plattform für ökologische, soziale und ethische Leistungsbewertungen für globale Lieferketten, sind wir mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden. Damit gehören wir zu den besten 2 Prozent der untersuchten Unternehmen. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain.at, www.bain-company.chFolgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Instagram (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/)Pressekontakt:Patrick PelsterBain & CompanyTel.: +49 89 5123 1524patrick.pelster@bain.comOriginal-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell