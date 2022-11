Hongkong (ots/PRNewswire) -Internationale Führungspersönlichkeiten und Wissenschaftler tauschen sich über ihre Perspektiven für die Zukunft ausDas internationale Kommunikationsforum: Auf dem Weg zu einer gerechteren, sichereren Welt", das gemeinsam von Friday Culture Limited und der HONG KONG Coalition organisiert wurde, fand am 2. November statt. Das Forum fand statt unter der Leitung von Herrn John KC LEE, Chief Executive der Sonderverwaltungszone Hongkong, Frau LU Xinning, Deputy Director, Verbindungsbüro der zentralen Volksregierung in der SVR Hongkong; Herrn YANG Yirui, Deputy Commissioner des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten der Volksrepublik China in der SVR Hongkong; Frau Regina IP, Convener der nicht-amtlichen Mitglieder des Exekutivrates der SVR Hongkong; Dr. Herman HU, Chairman, Friday Culture Limited; Dr. Kennedy WONG, Vice Secretary-General, Hong Kong Coalition; Herrn Patrick Tsang, Chief Executive Officer, Chow Tai Fook Enterprises Limited.Dr. Herman Hu erwähnte in seiner Begrüßungsrede, dass „heute viele Stimmen versuchen, eine breitere, tiefere und gerechtere Geschichte dessen zu erzählen, was in unserer Stadt und unserem Land geschieht. Wenn wir uns zusammensetzen, sind wir gut darin, Probleme zu lösen."Das Forum umfasste zwei Podiumsdiskussionen. Die erste Podiumsdiskussion befasste sich mit dem Thema „Wie erreicht man Fairness in einer polarisierten Welt?". Herr Patrick TSANG moderierte die Diskussion mit einer Reihe renommierter Gäste, darunter Frau Regina IP, Herr Amr Wafik Mohamed ELHENAWY, Generalkonsul des Generalkonsulats von Ägypten in Hongkong, China, Herr Chandran NAIR, Gründer des Global Institute for Tomorrow, und Herr Nick CHAN, Direktor AALCO Regionales Schiedsgerichtszentrum Hongkong.Die zweite Diskussion erörterte das Thema „Sicherheit, von der individuellen zur globalen Perspektive". Die Diskussion wurde moderiert von Prof. Witman HUNG, Mitglied des Global Council, World Summit Awards. CHEUNG Kwok Kwan, Deputy Secretary for Justice; Frau YANG Meng Yang, Executive Director, CICC Capital Management Department, China International Capital Corporation Hong Kong Assetmanagement Limited; Dr. William YU, Chief Executive Officer, World Green Organisation und Herr Laurie PEARCEY, ehemaliger CE des China-Australia Business Council, tauschten ihre Ansichten aus.Informationen zu Friday Culture LimitedFriday Culture Limited wurde 2021 gegründet und ist ein mehrdimensionales Medienunternehmen, das die kulturelle Vielfalt feiert, den Frieden fördert und Erkenntnisse vermittelt. Bitte besuchen Sie die Website von Friday Culture: www.fridayeveryday.com .Informationen zur Hong Kong CoalitionDie Hong Kong Coalition wurde im Jahr 2020 von Herrn Tung Chee Hwa und Herrn Leung Chun-ying gegründet und hat das Ziel, Hongkong bei der Überwindung von Schwierigkeiten zu unterstützen und unter Wahrung des Grundsatzes „Ein Land, zwei Systeme" größere Erfolge zu erzielen.Zum Herunterladen des Event-Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1Dk3fliURQVMuZTtTsampDx_ouHxVipLY?usp=sharingFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1936186/HOPC0407.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/internationales-kommunikationsforum-auf-dem-weg-zu-einer-gerechteren-sichereren-welt-301667710.htmlPressekontakt:Annie,852-55057321Original-Content von: Friday Culture Limited, übermittelt durch news aktuell