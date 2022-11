Internationales Finanzzentrum Dubai veranstaltet weltweiten FinTech-Gipfel

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Seine Hoheit Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, stellvertretender Herrscher von Dubai, stellvertretender Premierminister und Finanzminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Präsident des DIFC, hat den Start des Dubai FinTech Summit angekündigt, einer internationalen Veranstaltung, die mehr als 5.000 Experten, Vordenker, politische Entscheidungsträger und Mandatsträger in Dubai zusammenbringen wird, um darüber zu diskutieren, wie sie eine neue Dynamik der Innovation, des Unternehmertums und des Wachstums in der internationalen Finanzbranche gestalten können.Der Dubai FinTech Summit wird vom Dubai International Financial Centre (DIFC) organisiert und findet am 8. und 9. Mai 2023 in Dubai statt. Auf der Veranstaltung werden einige der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten der Branche Keynotes halten, ihre Sichtweise zu den Herausforderungen der Branche darlegen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften von der FinTech profitieren können.Das DIFC beherbergt den größten Cluster an FinTech- und Innovationsunternehmen in der Region und ist einer der wachstumsstärksten Standorte auf dem internationalen FinTech-Markt. Er wurde 2021 auf mehr als 135,9 Mrd. USD geschätzt. Der weltweite Markt wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,9 % wachsen und bis 2027 einen Wert von über 266,9 Mrd. USD erreichen.Seine Exzellenz Essa Kazim, Gouverneur des DIFC, erklärte: „Der Dubai FinTech Summit wird Ideen, Kenntnisse und Perspektiven bündeln, die dazu beitragen können, eine neue Phase exponentiellen Wachstums für den internationalen Finanzsektor und FinTech in der Weltwirtschaft einzuleiten. Das DIFC wird die Plattform, die der Gipfel bietet, nutzen, um Banken, FinTechs und Regulierungsbehörden aus der ganzen Welt an einen Tisch zu bringen und die digitale Entwicklung des Finanzsektors weiter voranzutreiben.Wir haben bereits über 600 FinTech- und Innovationsunternehmen im DIFC, die das Gesicht der Branche verändern und zum Wirtschaftswachstum unseres Landes beitragen. Das 23-prozentige Wachstum, das die FinTech-Gemeinschaft des DIFC in der ersten Hälfte dieses Jahres verzeichnen konnte, ist ein Beweis für die dynamische, wachstumsfreundliche Plattform, die wir Finanzunternehmen aus aller Welt bieten."Auf dem Programm des Gipfels stehen ausführliche Diskussionen zu Themen wie die Zukunft von FinTech, eingebettete und offene Finanzen, Nachhaltigkeit, Web 3.0 und digitale Vermögenswerte. Außerdem bietet der Gipfel mehr als 100 FinTechs und Akteuren der Finanzzukunft die Möglichkeit, ihre neuesten Technologien und Innovationen vorzustellen.Kontakt:ASDA'A BCWTel.: +9714 450 7600 | omar.nasro@bcw-global.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1940242/DIFC_Global_Summit.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1874040/DIFC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/internationales-finanzzentrum-dubai-veranstaltet-weltweiten-fintech-gipfel-301671450.htmlOriginal-Content von: Dubai International Financial Centre, übermittelt durch news aktuell