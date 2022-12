Internationaler Tag des Ehrenamtes: Rentenberatung in der Nachbarschaft

Berlin (ots) -Gut vernetzt: Bundesweit bieten 2.600 Frauen und Männer als Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung Bund Information und Hilfe zu allen Themen rund um die gesetzliche Rente an. "Unsere Versichertenberaterinnen und -berater helfen vor Ort passgenau dort, wo Hilfe benötigt wird", betont die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin, anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes am 5. Dezember.Die Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung Bund helfen zum Beispiel dabei, Anträge auszufüllen: Rund 200.000 Rentenanträge sowie Anträge auf Klärung des persönlichen Versicherungskontos nehmen die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater jedes Jahr auf. Darüber hinaus informieren sie jährlich in über einer Million Beratungen über die Voraussetzungen der verschiedenen Rentenarten, den persönlichen Rentenbeginn sowie zu vielen anderen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Serviceleistungen sind für die Versicherten, Rentnerinnen und Rentner kostenfrei. Als Teil der Selbstverwaltung arbeiten sie ehrenamtlich. Sie werden nach jeder Sozialwahl neu gewählt. Die nächste Sozialwahl findet 2023 statt.Auf www.deutsche-rentenversicherung.de finden Interessierte eine Versichertenberaterin oder einen Versichertenberater in ihrer Nähe unter dem Punkt Beratung & Kontakt (https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/v_aes_berater/versichertenaelteste_versichertenberater_node.html).Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell