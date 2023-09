Das Internationale Tai Chi-Wettbewerb findet in der Stadt Jiaozuo im Zentrum von China statt

Jiaozuo, China (ots/PRNewswire) -Der 11. China Jiaozuo Internationale Taijiquan-Wettbewerb und das 2023 Yuntai Bergtourismus-Festival startete am 16. Sept. in der Stadt Jiaozuo im Zentrum von Chinas Henan-Provinz.Die Veranstaltung zielt darauf ab, die Stadt, die Tourismusressourcen des Yuntai Bergs und die Tai-Chi-Kultur zu fördern, und integriert Sportveranstaltungen, Kulturtourismus, Wirtschafts- und Handelsaktivitäten wie Tai-Chi-Wettbewerbe, Reisetouren, Abschluss von Investitionsgeschäften und Foren.Jiaozuo ist die Heimatstadt des Tai-Chi und wird von dem Chinesischen Kampfkunstverband als „Heiliges Land des Tai Chi" bezeichnet. Am 17. Dezember 2020 wurde Tai Chi in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen.Tai Chi ist der führende Fitnesssport der Welt und ist weltweit beliebt. Es wurde mit mehr als 600 Millionen Praktikern in mehr als 150 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt verbreitet.Darüber hinaus ist Tai Chi auch ein charakteristisches chinesisches Symbol mit einzigartigem Charme der ausgezeichneten traditionellen chinesischen Kultur.Der Yuntai Berg in Jiaozuo ist im In- und Ausland berühmt für seine einzigartige Canyon-Landschaft. Er ist eine der ersten globalen Geoparks und eine nationale 5A-Level- Touristenattraktion.Das Tai Chi Wettbewerbs- und Tourismusfestival wurde seit dem Jahr 1992 erfolgreich in zehn Sitzungen abgehalten und wird von der Allgemeinen Sportverwaltung und dem Ministerium für Kultur und Tourismus als hervorragendes Projekt im sportbezogenen Tourismus bewertet.Die Veranstaltung hat den Charme von Jiaozuo und Henan weiter präsentiert und ein langes Vermächtnis in der internationalen Kampfkunstarena und in Chinas Tourismussektor hinterlassen.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442304Bildunterschrift: Der 11. China Jiaozuo Internationale Taijiquan-Wettbewerb und das 2023 Yuntai Bergtourismus-FestivalFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2215789/Tai_Chi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-internationale-tai-chi-wettbewerb-findet-in-der-stadt-jiaozuo-im-zentrum-von-china-statt-301933662.htmlPressekontakt:Herr Li,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: The 11th China Jiaozuo International Taijiquan Competition and 2023 Yuntai Mountain Tourism Festival, übermittelt durch news aktuell