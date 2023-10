Internationale Messe 'Spiel'23': Umwelt und Nachhaltigkeit im Fokus

ESSEN (dpa-AFX) - Würfel, Karten, Rätsel- und Strategiespiele: Zur internationalen Publikumsmesse "Spiel'23" in Essen werden 935 Aussteller aus 56 Ländern ab diesem Donnerstag ihre Neuheiten vorstellen. Thematisch würden dabei Umwelt und Nachhaltigkeit großgeschrieben, sagte die Geschäftsführerin der "Spiel Essen", Carol Rapp, am Mittwoch.

Die bis Sonntag erwarteten mindestens 180 000 Besucherinnen und Besucher könnten sich auch etwa zur Rolle von Spielen für Bildung und Schule oder als Spiegel der Gesellschaft informieren. Rund 1745 Neuheiten würden den Fans bei der größten Publikumsmesse für Brettspiele bei deren 40. Geburtstag zum Testen vorgestellt.

Der Spielemarkt hat sich nach Angaben aus der Branche auch in diesem Jahr wieder positiv entwickelt. Von Januar bis August 2023 sei der Umsatz für Gesellschafts-, Brett- und Kartenspiele sowie Puzzles erneut geklettert, hieß es beim Verband Spieleverlage. Für das Gesamtjahr werde ein Zuwachs um etwa zehn Prozent auf 770 bis 780 Millionen Euro erwartet, sagte Verbandschef Hermann Hutter.

Das generationsübergreifende Spiele-Angebot hat sich laut Verband in den vergangenen Jahren als ein Anker für viele Menschen nicht nur in Krisenzeiten erwiesen. Angesichts von Klimakrise, Inflation oder Unsicherheiten infolge des Ukraine-Kriegs sei in einigen Bereichen eine Kaufzurückhaltung beim Verbraucher spürbar - gegenteilig laufe es hingegen bei den analogen Spielen. Das gemeinsame Spielen sei vielen Menschen wichtig auch für Gemeinschaftsgefühl und Wohlbefinden.

Einen Tag vor Messestart erhielt "Mysterium Kids" als bestes Kinderspiel den Deutschen Spiele Preis, einen alljährlich vergebenen Publikumspreis. Als Erwachsenenspiel wurde "Planet Unknown" zum Sieger gekürt./wa/DP/men