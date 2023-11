Internationale Konferenz über globale Wassersicherheit und nachhaltige Entwicklung an der Hohai University abgehalten

Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 30. Oktober wurde das vierte internationale Forum für Wassersicherheit und nachhaltige Entwicklung und die 1. internationale Konferenz über globale Wassersicherheit der IAHR offiziell auf dem neuen Campus der Hohai University in Changzhou eröffnet. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der International Association für Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), der Chinese Hydraulic Engineering Society, Hohai University und dem Nanjing Hydraulic Research Institute organisiert und vom Yangtze Institute for Conservation and Development gesponsert. Experten, Wissenschaftler, Studenten und Fachleute aus internationalen Organisationen, darunter die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization), Forschungsinstitute, Universitäten und Unternehmen nahmen an diesem Forum teil.Bei der Eröffnungszeremonie betonte Yang Guishan, President der Hohai University, das dringende Problem der globalen Wassersicherheit. Die internationale Gemeinschaft muss den Austausch und die Zusammenarbeit vertiefen, um Erfahrungen und Erfolge im Wassermanagement auszutauschen. Das Forum zielt darauf ab, disziplinäre Barrieren zu überwinden, interdisziplinäre Innovation zu fördern und durch strategische Diskussionen und Forschung die internationale Zusammenarbeit auf höchster Ebene zu fördern.In seiner Rede betonte Roger Falconer, Mitglied der Royal Academy of Engineering, ehemaliger President der IAHR und Vorsitzender des akademischen Komitees des Forums, die Bedeutung einer solchen akademischen Konferenz über Katastrophenvermeidung, Wasserressourcen-Management, städtische Entwässerung, Wasserqualität und Wasserversorgung, da Wassersicherheit und nachhaltiges Wasserressourcen-Management zu globalen Herausforderungen geworden sind.Zhang Jianyun, Akademiker an der Chinese Academy of Engineering, Director des Yangtze Institute for Conservation and Development, Honorary Director des Nanjing Hydraulic Research Institute und Vorsitzender des Forum Organizing Committee, wies darauf hin, dass die vorherigen drei Foren bei Experten und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt Aufmerksamkeit erregten, was sie zu einer weltweit einflussreichen, hochkarätigen akademischen Plattform macht. Das diesjährige Forum wird einen noch größeren Beitrag zur Erreichung der mit Wasser in Zusammenhang stehenden Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und zum Aufbau einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit leisten.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/internationale-konferenz-uber-globale-wassersicherheit-und-nachhaltige-entwicklung-an-der-hohai-university-abgehalten-301984813.htmlPressekontakt:Herr Wong,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Hohai University, übermittelt durch news aktuell