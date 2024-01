International Zeolite Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Zeolite hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,065 CAD erreicht, was +30 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Gegensatz dazu liegt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -18,75 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Zeolite liegt bei 14,29, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,46 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Zeolite in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass Zeolite von privaten Nutzern in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.