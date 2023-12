International School Augsburg -isa Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der letzten 7 Tage für die School Augsburg-isa-gemeinnuetzige-Aktie beträgt aktuell 45, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,88 keine Über- oder Unterbewertung an, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der School Augsburg-isa-gemeinnuetzige verläuft aktuell bei 8,08 EUR, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,25 EUR, was einem Abstand von -10,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,44 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf Sentiment und Buzz führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt unverändert und führt zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass ausschließlich positive Meinungen über die Aktie von School Augsburg-isa-gemeinnuetzige veröffentlicht wurden. Dies, zusammen mit den positiven Themen in den sozialen Medien, führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der verschiedenen Faktoren ein neutrales bis leicht positives Gesamtbild für die School Augsburg-isa-gemeinnuetzige-Aktie.