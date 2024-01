International School Augsburg -isa Aktie: So schnell kann es gehen

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die School Augsburg-isa-gemeinnuetzige in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben weitgehend neutral, ohne eine übermäßig positive oder negative Tendenz. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen keine signifikante Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Meinungen geäußert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 7,96 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 6,5 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -18,34 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Darüber hinaus liegt der GD50 derzeit bei 7,08 EUR, was einer Distanz von -8,19 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der School Augsburg-isa-gemeinnuetzige als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 27,27, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 52,63 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.