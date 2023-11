International School Augsburg -isa Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von School Augsburg-isa-gemeinnuetzige gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um School Augsburg-isa-gemeinnuetzige befasst. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analyse des Anleger-Sentiments.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der School Augsburg-isa-gemeinnuetzige verläuft derzeit bei 8,16 EUR. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 7,05 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,6 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 7,74 EUR, was einer Differenz von -8,91 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch am langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Bei der Aktie von School Augsburg-isa-gemeinnuetzige ergab die Untersuchung der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für School Augsburg-isa-gemeinnuetzige zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die School Augsburg-isa-gemeinnuetzige-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,92) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für School Augsburg-isa-gemeinnuetzige.