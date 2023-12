International School Augsburg -isa Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Stärke Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von School Augsburg-isa-gemeinnuetzige zeigt der RSI7, basierend auf den letzten 7 Tagen, einen Wert von 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, zeigt jedoch keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da der Kurs der Aktie um -15,21 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7,23 EUR weist auf eine Abweichung von -5,95 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Ebenso wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz über School Augsburg-isa-gemeinnuetzige in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von School Augsburg-isa-gemeinnuetzige daher in allen analysierten Bereichen eine "Schlecht" oder "Neutral" Bewertung.