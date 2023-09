Ab International Group Corp wird am Dienstag, 12. September 2023, um 100 Prozent höher gehandelt

Ab International Group Corp (ABQQ) ist während der vergangenen 24 Stunden um 100 % gestiegen (Stand: 08:36 Uhr am Dienstag, 12. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Ab International Group Corp kann derzeit für etwa 0 USD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Ab International Group Corp-Aktien beträgt 1,2 Mrd.. Ab International Group Corp hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 234,9 Tsd. USD und Ab International Group Corp-Aktien im Wert von etwa 16,4 USD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Ab International Group Corp um 0 % unverändert geblieben. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 19.09.2022 mit 0.0038 USD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 08.09.2023 bei 0.0001 USD.

So haben sich verwandte Aktien in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Dian Swastatika Sentosa (DSSA.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 45500 IDR gehandelt. Dian Swastatika Sentosa-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 37 Billion IDR. Dian Swastatika Sentosa hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 3.68.

- Samsung C&t (028260.KS.KS) ist um 0.46 % gestiegen und wird jetzt bei 108300 KRW gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Samsung C&t beläuft sich auf 19 Billion KRW. Samsung C&t hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 7.51.

- Bank Kb Bukopin (BBKP.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 97 IDR gehandelt. Bank Kb Bukopin-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 18,2 Billion IDR.

- Maha Properti Indonesia (MPRO.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 2260 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Maha Properti Indonesia beläuft sich auf 40,8 Billion IDR.

- Bank Tabungan Negara (BBTN.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1240 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bank Tabungan Negara beläuft sich auf 17,4 Billion IDR. Bank Tabungan Negara hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 4.98.

- Bank Aladin Syariah (BANK.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1125 IDR gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bank Aladin Syariah beläuft sich auf 17,8 Billion IDR.

- Lg Chem (051910.KS.KS) ist um -0.53 % gefallen und wird jetzt bei 560000 KRW gehandelt. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lg Chem beläuft sich auf 39,8 Billion KRW. Lg Chem hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 29.72.

- Bank Syariah Indonesia (BRIS.JK) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 1645 IDR gehandelt. Bank Syariah Indonesia-Aktien haben eine aktuelle Kapitalisierung von 78,9 Billion IDR. Bank Syariah Indonesia hat ein aktuelles Kurs/Gewinn-Verhältnis von 15.76.