International Graphite Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Graphite. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75 Punkte, was bedeutet, dass Graphite momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Graphite auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass sich die Stimmung für Graphite in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Graphite vergeben wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Graphite besonders positiv diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Abschließend kann die technische Analyse als Bewertungsinstrument herangezogen werden, um den aktuellen Trend einer Aktie zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Graphite-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,18 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,135 AUD) liegt und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Graphite-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Graphite-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft.