International Graphite Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Graphite zeigt sich in den Diskussionsforen als neutral. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich aktiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Kurs von Graphite derzeit -8,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt der Kurs mit -22,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was die Gesamteinschätzung auf "Neutral" bringt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine schlechte Bewertung hin, da der RSI bei einem Wert von 100 als "überkauft" gilt. Der RSI25 hingegen liegt bei 64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie von Graphite.