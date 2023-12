International General Insurance Holdings Aktie: Was soll die Aufregung?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die General Insurance von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der General Insurance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,84 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (12 USD) weicht somit um +21,95 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser aktuell bei 11,5 USD. Der letzte Schlusskurs weicht somit um +4,35 Prozent ab, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, zeigt für die General Insurance eine Bewertung als "Neutral" sowohl für den RSI als auch für den RSI25.

Aus Analystensicht erhält die General Insurance-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung, da aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 11 USD, was einer möglichen Wertminderung von -8,33 Prozent entspricht.