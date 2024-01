International General Insurance Holdings Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von General Insurance wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 11 USD hat die Aktie ein Abwärtspotential von -14,6 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält General Insurance eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zeigt die Aktie von General Insurance eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der General Insurance bei 12,88 USD liegt, was einer Entfernung von +28,8 Prozent vom GD200 (10 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,76 USD, was einem Abstand von +9,52 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Signal betrachtet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für General Insurance liegt bei 24,42 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 37,92, was darauf hinweist, dass General Insurance weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von General Insurance somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.