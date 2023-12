International Display Advertising im Check!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Fall von Ir-med zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In den sozialen Medien wurde Ir-med in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und es wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dadurch ergibt sich eine schlechte Anleger-Stimmung und insgesamt eine schlechte Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ir-med bei 0,87 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,15 USD erreicht hat. Dies führt zu einer guten Bewertung aufgrund der positiven Distanz zum GD200 und GD50.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ir-med-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI ergibt eine neutrale Bewertung, während der RSI auf 25-Tage Basis zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein gutes Rating für Ir-med.