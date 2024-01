International Display Advertising-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100, wobei Werte über 70 als überkauft und Werte unter 30 als überverkauft gelten. Für die Ir-med-Aktie ergibt sich ein RSI25-Wert von 0, was auf eine "Gut"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen hindeutet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Ir-med-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,91 USD, und der Kurs der Aktie (1,15 USD) liegt um +26,37 Prozent über diesem Trendsignal. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 1,09 USD liegt und eine Abweichung von +5,5 Prozent darstellt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Ir-med eingestellt waren. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an vier Tagen eine eher neutrale Einstellung herrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert.

Insgesamt ergibt sich also für die Ir-med-Aktie ein Rating von "Gut" basierend auf der technischen Analyse, während die Anlegerstimmung und die weichen Faktoren eine Einschätzung als "Neutral" liefern.