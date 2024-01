International Display Advertising Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Ir-med derzeit bei 0,88 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1,15 USD liegt und somit einen Abstand von +30,68 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit bei 1,08 USD, was einer Differenz von +6,48 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergab die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen eine neutrale Haltung. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf rot, was auf fehlende positive Diskussionen hinweist. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen neutral eingestellt. Zudem wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ir-med diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ir-med-Aktie auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet wird, da der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt. Bezogen auf den 25-Tage-RSI liegt dieser bei 22,22, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Ir-med daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.