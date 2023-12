International Display Advertising Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Ir-med-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,85 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Wert von 1,15 USD um 35,29 Prozent über diesem Durchschnittskurs liegt und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,09 USD, was einer Differenz von +5,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Ir-med-Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ir-med-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ir-med-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 83 als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Dagegen zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 22,22, dass die Aktie hier als überverkauft gilt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Ir-med-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich für die Ir-med-Aktie basierend auf den technischen Analysen und dem Stimmungsbild eine neutrale bis positive Einschätzung.