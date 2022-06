Das International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) wird vom 1. bis 3. November 2022 die weltweit größte Zusammenkunft von führenden Vertretern der wertorientierten Gesundheitsversorgung abhalten

London (ots/PRNewswire) -ICHOM feiert sein 10-jähriges Bestehen, indem es sich für bessere Gesundheitsergebnisse für Patienten einsetzt, und zeigt praktische Beispiele dafür, wie die Messung von patientenorientierten Ergebnissen zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität führt und die Leistungserbringung und Vergütungsmodelle weltweit verändert.Hunderte von Akteuren des Gesundheitswesens, darunter Anbieter, Industrie, Biowissenschaften, Hochschulen und Patientenvertreter, werden persönlich erwartet. Das Programm wird sich über drei Tage erstrecken und zwei Hauptthemen umfassen: Zukünftige Gesundheitssysteme und Treiber für die Transformation des Gesundheitswesens.Es wird zahlreiche Gelegenheiten zum Networking geben, darunter ein ICHOM-Begrüßungsempfang, Networking-Frühstücke und interaktive Konferenzsitzungen.Zu den wichtigsten Themen gehören:- Wie Patientenergebnisse die Zukunft des Gesundheitswesens bestimmen - Initiierung von Veränderungen auf nationaler Ebene- Ist eine gerechte und integrative Versorgung ohne standardisierte Ergebnismessung möglich?- Wertorientierte Gesundheitsversorgung in der Praxis - Erfahrungen aus dem estnischen Pilotprojekt für Schlaganfallpatienten- VOICE - Schaffung eines innovativen Rahmens für bessere Ergebnisse bei Lungen- und Brustkrebspatienten bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen- Praktische Anleitungen für die Umsetzung, von Patienten berichtete Ergebnisse und Kostenmessung Sitzungen- Fallstudie zur Lehre an der Harvard Business School - Brigham & Women's Hospital: Nutzung von Patientenberichten zur Verbesserung der Brustkrebsversorgung- Die Rolle von Telemedizin und KI in der wertorientierten Gesundheitsversorgung nach der PandemieUm mehr über die Tagesordnung zu erfahren, besuchen Sie: conference.ichom.org/agendaZu den bestätigten Rednern gehören:- Ernst Kuipers, Minister für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport, Niederlande;- Elizabeth Fowler, PhD, J.D., stellvertretende Verwalterin und Direktorin, Center for Medicare and Medicaid Innovation (CMMI);- Thomas H. Lee, MSc, MD, BA, Chief Medical Officer, Press Ganey Associates, Inc, Arzt für Allgemeinmedizin, Brigham & Women's Hospital, Professor für Medizin (Teilzeit), Harvard Medical School, Professor, Abteilung für Gesundheitspolitik und -management, Harvard T.H. Chan School of Public Health;- Dr. Micky Tripathi, National Coordinator for Health Information Technology Office, U.S. Department of Health and Human Services;- Kellie Paich, Global Director, Clinical Quality & Survivorship, Movember;- Shyam Bishen, Direktor für Gesundheit und Gesundheitswesen beim Weltwirtschaftsforum;- Dana Gelb Safran, Sc.D., Präsidentin und CEO - Nationales Qualitätsforum (NQF)Die bestätigten Redner finden Sie unter: https://conference.ichom.org/speakers/Suzanne Gaunt, Präsidentin und CEO von ICHOM, sagt dazu: „Ich freue mich, zur Feier unseres 10-jährigen Bestehens nach Boston zurückzukehren. Ich freue mich auf die ausgezeichneten Networking-Möglichkeiten und die Chance, zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder persönlich mit der ICHOM-Community in Kontakt zu treten."Weitere Informationen über ICHOM:ICHOM hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potenzial einer wertorientierten Gesundheitsversorgung zu erschließen, indem es globale Standardsätze für Ergebnismessungen definiert, die für die Patienten am wichtigsten sind, und die Einführung und Berichterstattung dieser Messungen weltweit vorantreibt, um einen besseren Nutzen für alle Beteiligten zu schaffen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.ichom.org.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1015300/ICHOM_Logo.jpgFür Presseanfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Sarah Gray (s.gray@ichom.org).Pressekontakt:+447921 022909Original-Content von: The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM), übermittelt durch news aktuell