International Consolidated Airlines ADR Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analysteneinschätzung der Airlines-Aktie ergab, dass von insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 190 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 18,45 Prozent vom letzten Schlusskurs (160,4 GBP) steigen könnte. Somit wurde die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Airlines-Aktie mit 160,4 GBP um +5,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Vergleich dazu zeigt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine "Neutral"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +4 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Airlines bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" verliehen.

Darüber hinaus wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen in die Bewertung einbezogen. Die Analyse ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Allerdings ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Stimmung in Bezug auf die Airlines-Aktie.