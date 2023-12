AB International im Check!

Der Aktienkurs von Ab International Group Corp hat im letzten Jahr eine Rendite von -40,45 Prozent erzielt, was 51,82 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" (11,36 Prozent) liegt. Im Bereich "Software" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -12,33 Prozent, wobei Ab International Group Corp aktuell 28,12 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Stimmungen und Diskussionen im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ab International Group Corp liegt bei 36,46, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 32,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.