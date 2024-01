AB International Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Ab International Group Corp ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung des Titels als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Ab International Group Corp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,45 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche durchschnittlich um -12,72 Prozent, was einer Underperformance von -27,74 Prozent für die Ab International Group Corp bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 11,02 Prozent, während die Ab International Group Corp um 51,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 52,63, was bedeutet, dass die Ab International Group Corp weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 37, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In den letzten Wochen war eine Zunahme an negativen Kommentaren über die Ab International Group Corp in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Des Weiteren zeigt die Intensität der Beiträge, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.