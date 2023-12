AB International Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Ab International Group Corp liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" um mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt, mit einer Rendite von -40,45 Prozent. Die "Software"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -13,53 Prozent, wobei Ab International Group Corp mit 26,93 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit fünf Tagen, in denen positive Themen dominierten, und acht Tagen, in denen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben Anleger verstärkt über negative Themen bezüglich des Unternehmens Ab International Group Corp diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ab International Group Corp als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ab International Group Corp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,27, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,48, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.