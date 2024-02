AB International Aktie: So kann man sich irren!

Die Analyse von Ab International Group Corp zeigt interessante Schlussfolgerungen hinsichtlich der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge im Netz wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Ab International Group Corp eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert, der darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance zeigt sich eine Unterperformance von Ab International Group Corp im Vergleich zur "Software"-Branche und dem "Informationstechnologie"-Sektor. Mit einer Performance von -40,45 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt die Aktie 23,7 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche. Auch im Vergleich zum Sektor liegt die Rendite 28,45 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien und Kommentaren war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Gesamtmessung ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.