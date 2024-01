AB International Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien zu Ab International Group Corp war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Von insgesamt zehn Tagen waren nur einer positiv und neun negativ, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" schneidet Ab International Group Corp mit einer Rendite von -40,45 Prozent im letzten Jahr mehr als 49 Prozent schlechter ab. Die durchschnittliche Rendite der "Software"-Branche lag bei -15,27 Prozent, während die Rendite von Ab International Group Corp mit -25,19 Prozent deutlich darunter lag. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ab International Group Corp liegt bei 72,73, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 38,24, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Ab International Group Corp daher eine schlechte Bewertung aufgrund der genannten Punkte.