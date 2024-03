Intermediate Capital Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Intermediate Capital-RSI liegt bei 30,63, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 26,79, was zu einer positiven Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Intermediate Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,67 Prozent erzielt, was 49,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -4,8 Prozent, wobei Intermediate Capital aktuell 51,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen an vier Tagen und überwiegend neutralen Einstellungen an insgesamt sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Intermediate Capital. Aufgrund dieser neutralen Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Intermediate Capital derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte, mit einem Unterschied von 1,21 Prozentpunkten (4,3 % gegenüber 5,5 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".