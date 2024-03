Intermediate Capital Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die fundamentale Analyse von Intermediate Capital zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,65 liegt, was deutlich unter dem Branchenmittel von 26,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wir sie als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Die Einschätzungen der Analysten für Intermediate Capital waren in den letzten 12 Monaten 0 Mal "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als "Neutral" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten eine negative Kursentwicklung von -100 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0 GBP führt. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Intermediate Capital im letzten Jahr eine Rendite von 46,67 Prozent erzielt, was 48,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -3,94 Prozent, wobei Intermediate Capital aktuell um 50,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intermediate Capital-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 30, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich zum RSI der letzten 25 Tage (26,79) zeigt sich jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI für Intermediate Capital.