Intermediate Capital Aktie: Was macht der Markt?

Die Mittelkapitalrendite von Intermediate Capital beträgt derzeit 4,3 %. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von 5,43 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intermediate Capital-Aktie beträgt derzeit 59 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 35,49, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben der Aktie von Intermediate Capital in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Einstufung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 2029 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 15,61 % bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 12,66, was 39 % weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

