Intermediate Capital Aktie: Tut sie es schon wieder?

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Intermediate Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,9 Prozent erzielt, was 59,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -5,79 Prozent, und Intermediate Capital liegt aktuell 62,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Intermediate Capital mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens als Investment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält die Intermediate Capital-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Intermediate Capital liegt aktuell bei 60,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Intermediate Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Somit bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Zusammenfassend erhält Intermediate Capital aufgrund seiner Performance und anderer Faktoren insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.