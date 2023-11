Intermediate Capital Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Intermediate Capital-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,79 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,13 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intermediate Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1350,16 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 1563 GBP liegt, was einer Abweichung von +15,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1393,68 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +12,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Intermediate Capital-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Intermediate Capital bei 39,17 Prozent, was deutlich über der durchschnittlichen Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche von -9,03 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Intermediate Capital-Aktie beträgt 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 25,8, was bedeutet, dass das Wertpapier hier als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Intermediate Capital.