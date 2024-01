Intermediate Capital Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie von Intermediate Capital hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1378,18 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1651 GBP, was einem Unterschied von +19,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1517,33 GBP schließt die Aktie mit einer Abweichung von +8,81 Prozent positiv ab, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Intermediate Capital also eine positive Einschätzung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Intermediate Capital als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,79 insgesamt 41 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" von 20,1. Dadurch erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse ebenfalls die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor konnte die Aktie von Intermediate Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,9 Prozent erzielen, was 59,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" von -5,38 Prozent schneidet Intermediate Capital mit einer aktuellen Überperformance von 62,28 Prozent positiv ab. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Einschätzungen für die Intermediate Capital abgegeben und erwarten eine zukünftige Entwicklung von 22,9 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 2029 GBP. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Insgesamt erhält die Aktie von Intermediate Capital also positive Bewertungen sowohl im Rahmen der charttechnischen Analyse als auch der fundamentalen Analyse sowie von den Analysten.