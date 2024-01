Intermap Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von Intermap zeigt eine Rendite von 3,33 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Informationstechnologie-Aktien liegt. Die Rendite der "Software"-Branche beträgt im Durchschnitt 9,82 Prozent, wobei Intermap mit 6,49 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intermap-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25-Wert von 39,47 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intermap einen Wert von 3,51 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt für Softwareunternehmen. Das Branchen-KGV liegt bei 37,43, was einem Abstand von 91 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt wird die Intermap-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.