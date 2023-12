Intermap Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Intermap-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,58 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,57 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,72 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 0,52 CAD, was einer Abweichung von +9,62 Prozent entspricht und somit zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Intermap in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,66 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -6,51 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,02 Prozent, wobei Intermap um 9,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält Intermap insgesamt eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intermap aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Daher wird die Aktie auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für die Intermap-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Branchenvergleich.