Interlink Electronics Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Interlink Electronics zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 12,205 USD liegt, was einer Entfernung von +22,91 Prozent vom GD200 (9,93 USD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,24 USD, was einem Abstand von +8,59 Prozent entspricht. Auch dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt wird der Kurs der Interlink Electronics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur "Informationstechnologie"-Branche hat die Interlink Electronics-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 36,67 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 37,7 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Interlink Electronics-Aktie 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 63,87 Prozent und ein mittleres Kursziel von 20 USD, was ebenfalls als positive Einschätzung zu werten ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Interlink Electronics-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

