Interlink Electronics Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse von Interlink Electronics zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,205 USD liegt, was einer Abweichung von +22,91 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,24 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Interlink Electronics auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten bewertet die Interlink Electronics-Aktie ebenfalls als "Gut", mit insgesamt 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was zu einer potenziellen Performance von 63,87 Prozent führen würde und somit ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Interlink Electronics weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Interlink Electronics auf Basis der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung somit ein durchweg positives Rating.