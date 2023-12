Interlife Holdings Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Funlife-Aktie liegt bei 46,15, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 43,75 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Funlife-Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Funlife-Aktie in Bezug auf diese Faktoren zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Der gleitende Durchschnitt für die Funlife-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 200,55 JPY, was einer positiven Bewertung entspricht. Auf kurzfristiger Basis beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 202,56 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Funlife-Aktie auf Basis dieser Analyse mit einem positiven Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Funlife-Aktie.