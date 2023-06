Interior Health wählt Hut 8 als Rechenzentrumspartner für Colocation High Performance Computing Services

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



Toronto (ots/PRNewswire) -Die Dienstleistungen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren im Flaggschiff-Rechenzentrum von Hut 8 in Kelowna erbrachtDie Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), ein innovationsorientierter Anbieter von High Performance Computing-Infrastrukturen, hat mit Interior Health, einer vertrauenswürdigen Gesundheitsbehörde, die der Bevölkerung im Süden von British Columbia Dienstleistungen in den Bereichen öffentliches Gesundheitswesen, Krankenhaus- und Langzeitpflege-, gemeindenahe und primäre Gesundheitsdienste anbietet, eine Vereinbarung unterzeichnet, die vorsieht, dass Interior Health bis 2028 sichere und zuverlässige Colocation-Services aus dem Vorzeige-Rechenzentrum des Unternehmens in Kelowna bereitstellt."Wir haben sowohl in unser High Performance Computing-Geschäft als auch in unsere Kunden investiert und sind stolz darauf, unsere Dienstleistungen weiter auf den Gesundheitssektor auszudehnen", so Josh Rayner, Vizepräsident von High Performance Computing bei Hut 8. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir von Interior Health als vertrauenswürdiger Anbieter von High Performance Computing-Infrastrukturen ausgewählt wurden."Mit fünf Rechenzentren in B.C. und Ontario bietet Hut 8 Colocation, öffentliche und private Clouds sowie Managed Services für staatliche, private und gemeinnützige Organisationen in einer Vielzahl von Branchen wie Finanzen, Glücksspiel, Technologie, KI und mehr.„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Hut 8 als unserem neuen Hosting- und Infrastrukturanbieter", sagte Mark Braidwood, Direktor für Technologie bei Interior Health. "In einer zunehmend vernetzten Welt verlangen Unternehmen nach zuverlässigeren, sicheren und skalierbaren Hosting-Optionen, um eine optimale Leistung und einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten."Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei laufenden Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin unter allen Mining-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit mehr als 3.300 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die in erheblichem Umfang durch erneuerbare und überwiegend emissionsfreie Quellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) bedient als auch die aufkommenden Sektoren für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedienen wird. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.Informationen zu Interior HealthSeit mehr als 20 Jahren bietet Interior Health eine Reihe von integrierten Gesundheitsdienstleistungen für mehr als 843.000 Menschen, die im südlichen Inneren von British Columbia leben. Die Programme und Dienstleistungen von Interior Health umfassen das gesamte Spektrum der Pflege, einschließlich des öffentlichen Gesundheitswesens, der kommunalen Gesundheitsdienste, der Krankenhauspflege und der Langzeitpflege. Interior Health setzt sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Menschen ein, inspiriert durch Innovation und Partnerschaft. Durch die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und dem Ministerium für psychische Gesundheit und Suchterkrankungen sowie mit Gesundheitsorganisationen, Gemeinden und Führungspersönlichkeiten bieten wir Dienstleistungen und Lösungen an, die das Leben aller Menschen in der Region positiv beeinflussen – alle 215.000 Quadratkilometer, die auf den angestammten, nicht anerkannten und traditionellen Gebieten der sieben First Nations der Interior Region liegen: Dãkelh Dené, St'át'imc, Syilx, Tŝilhqot'in, Ktunaxa, Secwépemc, und Nlaka'pamux Nations. Interior Health erkennt auch die Métis Nation BC, die 15 gecharterten Métis-Gemeinden im Landesinneren und die anhaltende Verbindung zu diesem Land an.Hut 8 Investor Relations: Sue Ennis, sue@hut8.io; Hut 8 Media Relations: Erin Dermer, erin.dermer@hut8.ioLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2100696/Hut_8_Mining_Corp_Interior_Health_selects_Hut_8_as_data_centre_p.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3892348-1&h=745045157&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3892348-1%26h%3D4216086908%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2100696%252FHut_8_Mining_Corp_Interior_Health_selects_Hut_8_as_data_centre_p.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2100696%252FHut_8_Mining_Corp_Interior_Health_selects_Hut_8_as_data_centre_p.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2100696%2FHut_8_Mining_Corp_Interior_Health_selects_Hut_8_as_data_centre_p.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/interior-health-wahlt-hut-8-als-rechenzentrumspartner-fur-colocation-high-performance-computing-services-301850790.htmlOriginal-Content von: Hut 8 Mining Corp, übermittelt durch news aktuell