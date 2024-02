Frankfurt/Zürich (ots) -"Künstliche Intelligenz als Business-Booster im Unternehmen", Ulvi Aydin, Klaus Becker, Udo Fichtner, Melanie Heßler, Eckhart Hilgenstock, Falk Janotta, Jürgen Kaiser, Dr. Albert Schappert, Dr. Harald Schönfeld, Klaus-Peter Stöppler, Oliver Strass; ISBN 978-3-98674-110-5.Elf Interim Manager schreiben ein gemeinsames Fachbuch über ihre Erfahrungen und Empfehlungen zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen. Die Autoren Ulvi Aydin, Klaus Becker, Udo Fichtner, Melanie Heßler, Eckhart Hilgenstock, Falk Janotta, Jürgen Kaiser, Dr. Albert Schappert, Dr. Harald Schönfeld, Klaus-Peter Stöppler und Oliver Strass sind "Führungskräfte auf Zeit", also Manager, die für einige Zeit in Unternehmen geholt werden, um Projekte wie die Einführung von KI voranzutreiben. Über die dabei gewonnenen Erkenntnisse berichten sie in dem neuen Werk "Künstliche Intelligenz als Business-Booster im Unternehmen" (ISBN 978-3-98674-110-5), das in Kürze erscheinen wird."Es gibt keine anderen Führungskräfte als Interim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so viele verschiedene unternehmerische Herausforderungen kennenlernen", erklärt der Herausgeber Dr. Harald Schönfeld, warum die Autoren besonders geeignet für das Thema sind. Er erläutert den Buchtitel: "Künstliche Intelligenz gilt derzeit als der 'Business-Booster' für Unternehmen, der Märkte umfassend verändert - aufgrund der exponentiellen Entwicklung sogar in einer kaum vorstellbaren Geschwindigkeit." Er verweist auf eine im Buch vorgestellte aktuelle Untersuchung über Topmanager in Deutschland, Österreich und der Schweiz, nach der beinahe zwei Drittel der Führungskräfte fest davon überzeugt sind, dass Künstliche Intelligenz die Produktivität erhöhen wird. Gut die Hälfte der Manager will KI in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen im Unternehmen einen hohen Stellenwert einräumen.Breites Spektrum der BuchbeiträgeDas Spektrum der Beiträge in dem neuen KI-Buch reicht von der Einführung über die Herausforderungen beim Einsatz über Querschnittsfunktionen wie Marketing, Personalwesen, Controlling und Nachhaltigkeitsmanagement bis hin zu branchenspezifischen Beispielen, aus denen sich viele Erfahrungen für andere Branchen übernehmen lassen. Die Themen im Einzelnen:- Von Interim Managern lernen (Dr. Harald Schönfeld),- KI: Geschichte, Anwendungen, Herausforderungen (Eckhart Hilgenstock),- Die drei Dimensionen Künstlicher Intelligenz (Ulvi Aydin),- Künstliche Intelligenz - Stolpersteine bei der Einführung im Unternehmen (Falk Janotta),- Künstliche Intelligenz im Marketing (Melanie Heßler),- KI & Co. im Personal- und Nachhaltigkeitsmanagement (Udo Fichtner),- Künstliche Intelligenz im Bauprojektmanagement (Klaus-Peter Stöppler),- Business Intelligence: Wie KI das Controlling revolutioniert (Jürgen Kaiser, Oliver Strass),- KI-Anwendungen in die Organisation bringen (Dr. Albert Schappert),- Die Zukunft der Modebranche (Klaus Becker).Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen"Das neue Fachbuch erscheint in Kürze in der Reihe "Von Interim Managern lernen", die die UNO-Denkfabrik Diplomatic Council gemeinsam mit United Interim, der führenden Community für Interim Manager im deutschsprachigen Raum, herausgibt. In der Reihe wurden bereits Multi-Autoren-Bände zu Fachthemen wie Business Transformation und Human Resources sowie Branchen wie Automotive oder Maschinen- und Anlagenbau veröffentlicht.Neben den umfangreichen Kompendien, an denen zahlreiche Autoren mitgewirkt haben, sind in der Reihe einzelne Bücher zu den Themen "Resiliente digitale Lieferketten", "Sales- und Marketing-Intelligenz", "Technischer Einkauf", "Management in China" und "Marken-Risiko-Management" erschienen. Sieben der Autoren des neuen Werkes über Künstliche Intelligenz sind Mitglieder im Diplomatic Council: Ulvi Aydin, Udo Fichtner, Eckhart Hilgenstock, Falk Janotta, Dr. Albert Schappert, Dr. Harald Schönfeld und Klaus-Peter Stöppler.Erfolgreichste Buchserie für Interim ManagerBei der Fachbuchserie "Von Interim Managern lernen" handelt es sich nach Verlagsangaben um die erfolgreichste Buchreihe für Interim Manager mit über drei Millionen "Eyeballs" ("Augäpfeln") - der Währung für Aufmerksamkeit in der digitalen Ökonomie. Dies umfasst sowohl diejenigen, die die Bücher lesen, als auch diejenigen, die über die Bücher lesen, insbesondere in der Presse und in den sozialen Medien. Denn es geht nicht nur um die Bücher, die als Hardcover, Paperbacks und E-Books erscheinen, sondern weit darüber hinaus um ein ganzheitliches Ökosystem rund um die Autoren dieser Werke. Dazu gehört eine professionelle Vermarktung durch die renommierte PR-Agentur euromarcom public relations. Alle Werke der Fachbuchreihe sind über die mehr als 5.600 Buchhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie alle gängigen Online-Buchversender beziehbar.Auflistung aller Autoren der Buchreihe "Von Interim Managern lernen"Im Rahmen der Buchreihe haben sich bislang folgende Interim Manager mit ihren Themen hervorgetan: Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker, Andreas Kälber, Dr. Gerhard Müller-Spanka, Jane Enny van Lambalgen, Ralf-Peter Hanrieder, Ulf Camehn, Ludek Cermak, Christian Ritzer, Dr. Dr. Stefan Hohberger, Eckhart Hilgenstock, Peter Lüthi, Hans Rolf Niehues, Manfred Richter, Michael Weimar, Falk Janotta, Dr. Uwe Seidel, Götz Stapelfeldt, Dr. Bodo Antonic, Udo Fichtner, Rudi Grebner, Michael Gutowski, Stefan Löffler, Rolf Marcus Schuss, Dr. Detlef Weber, Rainer Simko, Lothar Hiese, Susanne Möcks-Carone, Ulvi Aydin, Urs Affolter, Paul Stricker, Karlheinz Zuerl, Dr. Frank Orthmann, Klaus Becker, Melanie Heßler, Jürgen Kaiser, Dr. Albert Schappert, Klaus-Peter Stöppler und Oliver Strass.