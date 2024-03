Interhyp Wohnperspektiven: Neues Digitalevent schafft Klarheit für den Immobilienkauf

München (ots) -- Rund 5.000 Anmeldungen spiegeln das aktuell wieder gestiegene Interesse an Immobilien wider- Event bündelt Perspektiven, Tipps und Insider-Wissen rund um die Themen Baufinanzierung, Modernisierung und KapitalanlageMit den "Interhyp Wohnperspektiven - dem Digitalevent rund um Ihren Immobilientraum" setzt die Interhyp Gruppe, Deutschlands führender Vermittler privater Baufinanzierungen, ein Ausrufezeichen. Rund 5.000 Immobilieninteressierte hatten sich für das kostenlose Digitalevent angemeldet, das am 9. März 2024 stattfand. 20 Online-Vorträge von Interhyp-Expertinnen und -Experten sowie externen Referentinnen und Referenten rund um die Themen Erstfinanzierung, Anschlussfinanzierung, Kaufen oder Mieten, staatliche Förderungen, energetische Sanierung und Möglichkeiten zur Kapitalanlage standen in unterschiedlichen Streams zur Auswahl.Fakten statt BauchgefühlMirjam Mohr, Vertriebsvorständin bei Interhyp Gruppe und Schirmherrin der Wohnperspektiven, fasst die Idee hinter dem Event zusammen: "Bei unseren Beratungen stellen wir immer wieder fest, dass viel zu oft auf das Bauchgefühl gehört wird. Laut unserer jüngsten Leistbarkeitsstudie haben sich nur 37 Prozent der Befragten einen möglichen Immobilienkauf im Detail durchgerechnet. Meist ist mehr möglich, als die Kundin oder der Kunde zunächst denkt. Auch bei den Themen energetische Sanierung und Kapitalanlage gibt es Unsicherheiten, mit denen wir bei unserem Event aufräumen wollten."Fakten und Wissen sind laut Mohr die wichtigsten Grundlagen, um den Traum von der eigenen Immobilie erfolgreich anzugehen. "Mit den Interhyp Wohnperspektiven haben wir ein neues Kundenevent auf die Beine gestellt, dass sich an eine große Zielgruppe richtet. In den 20 kostenlosen Online-Fachvorträgen und anschließenden Fragerunden haben wir fünf Stunden lang detailliertes Expertenwissen und Raum zum individuellen Austausch geboten. Die Teilnehmenden konnten dabei entspannt zwischen den einzelnen Themen wechseln, je nachdem wo das Interesse lag. Das kam beim Publikum sehr gut an", freut sich Mirjam Mohr. Und fügt hinzu: "Aktuell sehen wir ein gutes Zeitfenster für einen Immobilienkauf. Die Bauzinsen sind deutlich niedriger als noch vor vier Monaten, die Immobilienpreise haben sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert, Kaufinteressierte haben besseres Immobilienangebot und mehr Verhandlungsmacht und die steigenden Mieten machen Kaufen wieder deutlich attraktiver."Der richtige Zeitpunkt für einen Immobilienerwerb ist jetzt, das wird die Interhyp-Vorständin nicht müde zu betonen. Denn aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Immobilien könnten auch die Preise in den kommenden Monaten wieder anziehen.KernbotschaftenWichtige Kernbotschaften aus den jeweiligen Themenstreams für Erstfinanzierung, Modernisierung und Kapitalanlage hier in der Zusammenfassung. Alle 20 Vorträge stehen auf dem Youtube-Kanal von Interhyp https://www.youtube.com/watch?v=m-ks88xLxSs oder auf Interhyp HOME https://home.interhyp.de/registrierung/ zur Ansicht zur Verfügung.Mit der richtigen Förderung viel Geld sparen: Durch Einbindung des KfW Wohneigentumsprogramms 124 ist bei der Finanzierung einer 350.000 teuren Immobilie eine Ersparnis von rund 13.187 Euro möglich.Beispielrechnung:Ohne Fördermittel:1. Kaufpreis: 350.000 Euro2. Kaufnebenkosten: 42.245 Euro3. Eigenkapital: 59.745 Euro4. Aufbau der Finanzierung:5. Darlehenssumme: 332.500 Euro6. Zinsbindung 15 Jahre7. Rate: 1.635 Euro8. Zinssatz: 3,90%9. Kosten (Zinsen insgesamt): 162.170 EuroMit Einbindung KfW 124:1. Kaufpreis: 350.000 Euro2. Kaufnebenkosten: 42.245 Euro3. Eigenkapital: 59.745 Euro4. Aufbau der Finanzierung:5. Darlehen: 232.500 Euro6. KfW 124: 100.000 Euro7. Zinsbindung 15 Jahre Darlehen 1/ 10 Jahre KfW8. Rate: 1.571 Euro9. Zinssatz: 3,90% Darlehen 1/ 3,65% KfW10. Kosten (Zinsen insgesamt): 148.983 EuroAlptraum Altbau? Bestandsimmobilien als Chance! Durch den Kauf einer älteren Immobilie ergeben sich u.a. folgende Chancen: Hohes Kaufpreisverhandlungspotenzial. Mögliche Eigenleistungen bei der Sanierung senken die Gesamtkosten, verbilligen das Darlehen und senken die monatliche Rate - eine Einschätzung des Sanierungspotenzials durch fachkundige Dritte ist dabei unerlässlich. Attraktive staatliche Fördermittel lassen sich einbinden.ThinkImmo - wenn die richtige Immobiliensuchmaschine den Unterschied macht: Die meistgenutzte Meta-Suchmaschine für private Immobilieninvestoren bietet über 350.000 Immobilienangebote, große Marktabdeckung, höchste Geschwindigkeit und wertvolle Zeitersparnis durch Rendite- und Marktpreisanalyse, Cashflow-Rechner und Standortanalyse. https://thinkimmo.com/HAUSfrauen - Frauen, ran an die Immobilien! Immobilien sind inflationsgeschützte Anlagen und ermöglichen entweder mietfreies Wohnen oder eine zusätzliche Einnahmequelle durch die Mieterträge. Das passive Einkommen schafft finanzielle Unabhängigkeit. Im Jahr 2023 haben bei Interhyp gerade einmal elf Prozent Frauen eine Immobilienfinanzierung abgeschlossen. Demgegenüber stehen 19 Prozent alleinfinanzierende Männer - deutlich mehr als Frauen. Mit 70 Prozent gehen die meisten Finanzierungen aufs Konto von Paaren. Da ist noch Luft nach oben!Kaufen oder Mieten? Es gibt keine pauschale Antwort, was (finanziell) besser ist - Vermögensaufbau und Altersvorsorge sind mit und ohne Immobilienkauf möglich. Der Cashflow-Vorteil liegt dabei initial beim Mieter, denn die monatliche Belastung ist beim Mieter zunächst geringer als beim Kauf. Die vollständige Tilgung des Darlehens fällt oft in den Beginn der Rente und führt zu erhöhter Liquidität in einer Zeit geringerer Einnahmen. Mieter müssen adäquate Altersvorsorge frühzeitig, diszipliniert und effizient in die Wege leiten. Niemand hat die Glaskugel: Geringe Änderungen in den Annahmen führen (über 30-40 Jahre) zu großen Änderungen in der Vermögensbildung und monatlichen Belastung.Wer war dabei?Neben zahlreichen Interhyp-Expertinnen und waren auch externe Immobilienmakler, Bauträger sowie Fachleute für Energieberatung und Kapitalanlage aus dem Interhyp-Partnernetzwerk an Bord:- Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank; https://www.ing.de/ueber-uns/presse/carsten-brzeskis-blog/- Judith Schulz und Niels Sandfort, Deutsche Reihenhaus; https://www.reihenhaus.de/- Maximilian Körner, Dennert ProjektEINS; https://www.dennert-projekteins.de/- Hakan Citak, Immobilienmakler; https://citak-immobilien.de/warum-hakan-citak- Felix Zündorf, LichtBlick SE; https://www.lichtblick.de/- Dr. Friso Zimmermann, Fuchs & Eule Energy Experts; https://fuchs-eule.de/- Dennis Görtz und Team, PW Projekt Wohlstand Immobilien; https://projekt-wohlstand.com/- Mandy Göb, Pandion; https://pandion.de/- Marco Lücke, Immocation; https://immocation.de/Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2023 ein Finanzierungsvolumen von 17,2 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Valeria Honal, Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell