Intergroup Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen konnte bei Intergroup keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Intergroup liegt derzeit bei 15,87 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Intergroup in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -33,1 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen zeigt die Analyse der letzten 50 Handelstage eine ähnliche Höhe des Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Intergroup somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders negative Anleger-Stimmung bezüglich Intergroup. Die vorherrschenden Themen waren in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.