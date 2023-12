Intergroup Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Anleger-Stimmung bei Intergroup ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Intergroup liegt derzeit bei 66,49 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Intergroup weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -48,78 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, wo ebenfalls eine Abweichung von -27,69 Prozent festgestellt wird und die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Intergroup in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch Intergroup auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.