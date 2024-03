Interfor Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Interfor hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Materialiensektor um -23,27 Prozent verringert, was mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Papier & Forstprodukte"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -22,19 Prozent, wobei Interfor mit 1,09 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Interfor mit 0 Prozent 3,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Papier & Forstprodukte" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,59 Prozent auf. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf kurzfristiger Basis führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 27,6 CAD, was einem Potenzial von 40,03 Prozent entspricht, daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Interfor liegt derzeit bei 8,09, was bedeutet, dass die Börse 8,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Interfor zahlt. Dies ist 98 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 336. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.