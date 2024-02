Interfor Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Interfor ist derzeit überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten dabei besonders negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führte.

In Bezug auf Dividenden schüttet Interfor derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Papier & Forstprodukte, was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Interfor bei 21,6 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,99 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -7,45 Prozent zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 21,67 CAD und einem Abstand von -7,75 Prozent eine negative Bewertung auf.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Interfor derzeit einen Wert von 8,09 auf, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene.