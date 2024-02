Interface ist zurück!

Die Aktie von Interface wird aufgrund fundamentaler und technischer Analysen bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,99 als unterbewertet eingestuft, da es 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse und einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von 13,3 USD um +32,21 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,15 Prozent, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Rendite der Aktie von Interface im vergangenen Jahr betrug 6,05 Prozent, was jedoch 238,72 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite jedoch um 11,13 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach ist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie von Interface insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Aktie von Interface, wobei fundamentale und technische Analysen zu positiven Bewertungen führen, während das Sentiment und der Buzz eher negativ ausfallen.